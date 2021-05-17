Россия может построить больше 10 стратегических подлодок «Борей»

Россия может продолжить строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 («Борей») после того, как будут готовы все законтрактованные на сегодня десять таких субмарин. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на члена Морской коллегии при правительстве Владимира Поспелова.

Отвечая на вопрос, завершится ли серия после постройки девятой и десятой таких подлодок, он сказал: «Не факт. Серия может быть продолжена. Проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации».

Поспелов не назвал точное количество дополнительных «Бореев», но отметил, что в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) четко определено число пусковых установок и боезарядов. Эти два параметра, по его словам, и определяют количество носителей.

Ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) класса «Борей» (проект 955) спроектированы в петербургском ЦКБ морской техники «Рубин». При строительстве «Бореев» применены новые достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств для снижения шумности. Их основное вооружение - новый ракетный комплекс «Булава».

Подлодки оснащаются всплывающей спасательной камерой, рассчитанной на весь экипаж. Длина подлодки класса «Борей» - 170 метров, ширина - 13,5 метра, глубина погружения - 450 метров, экипаж - 107 человек. Строительство осуществляет «Севмаш» - единственная верфь в России, обеспечивающая весь цикл создания боевых кораблей с атомной энергетической установкой.

Характеристики АПЛ усовершенствованного проекта 955А не разглашаются из-за режима секретности.