Эксперты Конгресса США посетили позиции ВСУ в Донбассе

Делегация совета по внешней политике при Конгрессе США посетила зону проведения силовой операции вооруженных сил Украины в Донбассе и позиции ВСУ, сообщает операция Объединенных сил (ООС, штаб украинской армии в Донбассе) в Facebook.

«Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины, а при выходе в море — убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря», — указано в сообщении ООС.

Делегация совета при Конгрессе ознакомилась со службой одного из подразделений ВСУ, расположенного вблизи села Широкино, а также с работой контрольного пункта въезда — выезда «Гнутово» в Донецкой области.

Совет при Конгрессе по внешней политике (или Американский совет по внешней политике, АСВП) существует как неправительственный аналитический центр при Конгрессе Соединенных Штатов и действует с 1982 года. Целью его работы является исследование пост-советских стран и Евразии в целом.

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