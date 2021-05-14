В Белоруссии военнослужащий получил 18 лет колонии за госизмену

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Бывший военнослужащий ВС Белоруссии Денис Урад получил 18 лет тюрьмы за измену государству. Соответствующее решение вынес Верховный суд республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

Согласно заявлению, мужчина 1991 года рождения был признан виновным «в измене государству, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего».

В ведомстве отметили, что при вынесении данного решения учитывались представленные гособвинителем доказательства, высокая степень общественной опасности содеянного, последствия в виде вреда национальной безопасности. В связи с этим Ураду «назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания «капитан», говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также указали, что приговор суда вступил в законную силу.

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