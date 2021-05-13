С территории Ливана выпустили ракеты в сторону Израиля

Три ракеты были выпущены в сторону Израиля с территории Ливана, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

По данным военных, ракеты упали в Средиземное море, в результате атаки никто не пострадал, ущерба не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Бени Ганц поручил мобилизовать девять тысяч резервистов на фоне эскалации конфликта с Палестиной.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, за весь период эскалации в результате израильских ударов погибли 87 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.