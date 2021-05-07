Великобритания примет на вооружение новейший танк

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RBSL

На службу Вооруженных сил Великобритании поступят 148 модернизированных основных боевых танков Challenger 3. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на компанию-разработчика танка Rheinmetall BAE Systems Land.

«Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) получила контракт с Минобороны Великобритании на модернизацию 148 основных боевых танков британской армии (Challenger 2 до уровня) Challenger 3. На фоне пандемии COVID-19 заключение этого контракта стоимостью 800 млн фунтов с учетом НДС (около $1,12 млрд — прим. ред.) является значительной мерой поддержки благополучия и экономического восстановления Великобритании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Challenger 3 будут строить в британских городах Телфорд, Вашингтон и Бристоль

«Выполнение этой программы начнется в 2021 году. Ожидается, что танк поступит на вооружение в 2027 году», — говорится в сообщении.

Ранее комитет по вопросам обороны палаты общин парламента Великобритании выпустил доклад, согласно которому британские танки уступили бы российским в случае столкновения. К такому положению дел, согласно докладу, привели «нерешительность в отношении требований», «желание иметь новейшие (сырые) технологии» и нехватка финансирования.