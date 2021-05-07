Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши в 1945 году

Министерство обороны России рассекретило документы об освобождении Польши от фашистских захватчиков в 1945 году, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Архивные документы опубликованы в специальном мультимедийном разделе сайта Минобороны под названием «Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть». Российское ведомство напоминает, что западная Польша была освобождена от оккупантов советскими войсками первого украинского и первого белорусского фронтов в ходе операции зимой 1945 года.

«Архивные материалы рассказывают о кровопролитных боях Красной Армии по освобождению Польши от немецко-фашистских оккупантов, о массовом героизме советских солдат и офицеров, о всесторонней помощи Советского Союза в восстановлении мирной жизни», – указано в сообщении.

При этом министерство отмечает, что польские власти «под прикрытием» закона о декоммунизации, вступившего в силу в 2017 году, начали «стирание исторической памяти» почти по всей территории страны.

Ранее историк рассказал об убийстве британцами тысяч советских пленных в 1945 году.