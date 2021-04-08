В ЛНР сообщили, что украинские силовики за сутки один раз нарушали перемирие

Украинские силовики один раз за сутки нарушали режим прекращения огня. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщилиРИА Новости, что обстрелу подверглась территория самопровозглашенной Луганской народной республики.

До этого в представительстве ЛНР в СЦКК информировали, что 6 апреля украинские силовики два раза нарушали режим тишины.

«За истекшие сутки, 7 апреля,.. зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — уточнили в ведомстве.

Украинские силовики вели огонь из миномета по подконтрольному республике населенному пункту Логвиново, пояснили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Сейчас данные о пострадавших среди мирного населения выясняются.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Регионы сообщили о независимости после ситуации на Украине, развернувшейся в феврале того же года.

Ранее в ДНР сообщили об отказе Украины от компромисса по Донбассу.