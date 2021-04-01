В ДНР объявлен первый призыв на военную службу

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил, что с 1 апреля в республике насчитается призыв на военную службу. Об этом пишет ТАСС.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения», — говорится в указе Пушилина.

На прохождение службы в Народной милиции ДНР будут направлены около двухсот человек. Они будут отбывать службу полгода.

Также указ предписывает утвердить основной и резервный составы комиссий районов, городов, а также районов в городах. Призыв будет осуществляться местными властями и военным комиссариатом.Также минздрав республики определит перечень медицинских учреждений для обследования призывников.

Ранее в представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики рассказал о минировании дороги возле населенного пункта Травневое, расположенного на юго-западе Донбасса. По его словам, дорога была заминирована украинскими силовиками, а именно членами 59-й бригады.