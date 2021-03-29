В Минобороны сообщили о начале подготовки к параду Победы 9 мая

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что в Москве начались мероприятия по подготовке к параду Победы, который традиционно пройдет 9 мая. Об этом сообщил на заседании коллегии оборонного ведомства, пишут «Известия».

По словам министра, в 2021 году в военном параде будут участвовать свыше 12,5 тыс. человек. Кроме того, он указал, что будут задействованы 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов. В составе колонны будут 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

Как сообщает издание, на параде будет продемонстрировано много серийных образцов боевой техники. Речь идет о танках Т-90М «Прорыв», боевых машинах пехоты БМП-2М «Бережок», бронеавтомобилей семейства «Тайфун-ВДВ». Также в параде будут задействованы истребитель Су-57, танк Т-90М, боевые машины пехоты БМП-2М, вертолеты Ми-28НМ и другая техника.

Кроме того, на параде представят образцы, испытания которых по плану должны завершиться в текущем или 2022 году.

Эксперты, которые были опрошены изданием, считают что грядущий парад будет наглядной иллюстрацией быстрых темпов перевооружения российских войск в последние годы.