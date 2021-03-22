Министерство обороны Великобритании назвало Россию главной угрозой

В понедельник, 22 марта, Министерство обороны Великобритании опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил, в котором Россия указана как угроза для страны, сообщает РИА «Новости».

«Россия по-прежнему несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком», — написано в документе.

Главными направлениями развития российских вооруженных сил названы подводные ракетоносцы и специальное оборудование, способное уничтожать глубоководные кабели. А также торпедное вооружение, способное доставлять бомбы к берегам противников.

«РФ располагает возможностью наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Британию и союзников свободы действий с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО. Следовательно, Россия может представлять значительную угрозу возможностям Британии по поддержке ее сил и защите интересов в Европе, в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке», — отмечается в документе.

Первым Россию назвал угрозой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В его отчете по безопасности РФ названа главной угрозой британской государственности.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходоренок рассказал о создании в Великобритании антироссийского спецназа.