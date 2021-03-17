В МИД РФ прокомментировали решение Британии нарастить ядерный потенциал

Решение Великобритании нарастить ядерный потенциал является немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

При этом он назвал ложными аргументы, которые приводятся в обоснование данного шага.

Рябков подчеркнул, что действия британской стороны говорят о том, что фокус подхода королевства к международным делам сместился «в сторону абсурда» — на «собственные представления о происходящем, а не на реальные факты».

Великобритания расценила Россию как наиболее острую и актуальную угрозу для своей безопасности в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанном на период до 2030 года. Этот доклад 16 марта в британском парламенте представил премьер-министр Борис Джонсон, заявив, что это самый значительный пересмотр стратегии со времени окончания холодной войны.