Не менее 18 человек погибли после взрыва двух мин в Сирии
Ника Пикекатлет
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В сирийской провинции Хама произошел взрыв двух мин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Ихбария».
Мины были установлены на обочине одной из дорог в провинции. На них подорвались два автобуса.
Согласно приведенным данным, в результате погибли по меньшей мере 18 человек, точное число уточняется. Кроме того, в результате есть пострадавшие, их число не называется.
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