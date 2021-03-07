Не менее 18 человек погибли после взрыва двух мин в Сирии

В сирийской провинции Хама произошел взрыв двух мин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Ихбария».

Мины были установлены на обочине одной из дорог в провинции. На них подорвались два автобуса.

Согласно приведенным данным, в результате погибли по меньшей мере 18 человек, точное число уточняется. Кроме того, в результате есть пострадавшие, их число не называется.