Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником День защитника Отечества. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, 23 февраля является праздником мужества и преданности Родине, поэтому россияне отмечают его с гордостью. Он отметил, что в первую очередь хотел бы поздравить ветеранов, поколению, которое научило «побеждать и не сдаваться». Глава государства добавил, что подвиги российских войск остаются незабытыми.

«И потому так крепки у нас традиции патриотизма. Традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надежными защитниками - армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остается такой же важной и востребованной», — подчеркнул Путин.

Он уточнил, что армия и флот страны способны отвечать на сложные вызовы, а также выполнять действия эффективно и решительно в условиях современного мира, который требует от человека «бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы».

Ранее опрос показал, какие подарки мужчины хотят получить к 23 февраля.