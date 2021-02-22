Жители Японии испугались размещения российских средств РЭБ на Курилах
Жители Японии прокомментировали размещение российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Курильских островах. Об этом сообщает издание Sankei Shimbun со ссылкой на японское министерство обороны.
В публикации говорится о том, что Россия обладает одним из сильнейших в мире потенциалом в ведении электронной и электромагнитной войны. Такое мнение озадачило читателей издания, многие из них высказали свою позицию.
«Нужно разместить у нас ракеты, которые долетали бы как минимум до Владивостока! Мы должны обладать мощными щитом и мечом!» – написал пользователь под ником 346.
Другой пользователей засомневался в том, что в правительстве Японии есть умные люди. Он задался вопросом, не закончится ли все опять «холостыми выстрелами и сожалениями».
Ряд японцев посчитали, что префектуру Хоккайдо необходимо хорошо вооружить, и в целом стране нужно обзавестись собственным электромагнитным оружием.
Некоторые читатели вовсе призвали других комментаторов умерить пыл.
«Остыньте немного! А то дождетесь, что русские разместят на «северных островах» еще и ядерные ракеты!» – написал gsk.
Другой пользователь отметил, что Россия — это не та страна, «с которой можно мямлить».
Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.
Ранее в Японии пожаловались на «задравшую нос» из-за Курил Россию.