Российские военные откроют три новых пунктов пропуска для населения в Идлибе

В Сирии 22 февраля будут открыты три новых пункта пропуска в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник, передает «Интерфакс».

«По инициативе властей Сирийской Арабской Республики 22 февраля будут открыты пункты пропуска «Серакаб», «Мизназ» и «Абу Азейдин» для беспрепятственного перемещения населения через границы Идлибской зоны деэскалации и территории, подконтрольной вооруженным силам Турции и протурецким формированиям», — сказал Сытник.

По его словам, новые пункты пропуска готовятся из-за частых запросов населения неподконтрольных Дамаску районов медицинской помощи и из-за чрезвычайной социально-экономической ситуации, «сложившейся из-за удушающих санкций США».

Пункты пропуска будут работать круглосуточно, они оборудованы местами для оказания неотложной медицинской помощи. Кроме того, у пропускных пунктов граждане смогут получить горячее питание, питьевую воду и медикаменты.