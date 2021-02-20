Россия начала разработку новой гиперзвуковой ракеты Гремлин». Об этом пишет «Известия».

Отмечается, что разработка началась в 2018 году. Государственные испытания ожидаются в 2023 году.

Технические детали не разглашаются. Тем не менее, «Гремлин» будет меньше, чем Х-47М2 «Кинжал». Новая ракета будут преодолевать до полутора тысяч километров, его скорость будет в шесть раз больше скорости звука.

Ранее производитель рассказал о внимании коммерческих заказчиков к ракете «Ангара».