На Украине возбудили дело против замминистра обороны РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение заместителю министра обороны России, генерал-полковнику Андрею Картаполову. Об этом ведомство сообщает на свое странице в Facebook.

Ему вменяют нарушение нескольких статей Уголовного кодекса Украины. Речь идет о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «ведении агрессивной войны» а также «нарушении законов войны, сопряженных с умышленным убийством».

В СБУ заявили, что в январе-феврале 2015 года Картаполов, находясь в должности начальника Главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС России, якобы «планировал и координировал действия подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов».

Кроме того, украинские следователи утверждают, что в 2014 году Картаполов якобы принимал участие в организации Иловайского котла.

В начале февраля стало известно, что СБУ якобы разоблачила агентурную сеть ФСБ России, которая действовала в ряде регионов Украины.