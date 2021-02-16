Посол в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских военных инструкторов

Посол России в Банги Владимир Титоренко опроверг информацию о гибели российских граждан на территории Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти данные являются фейком. Он также уточнил, что никто не был взят в заложники или убит.

Российский посол подчеркнул, что ложную информацию распространяло оппозиционное интернет-издание «Корбо-Ньюс», которое выступает против назначения Фостен-Арканжа Туадера президентом ЦАР.

«Идет планомерное освобождение населенных пунктов ЦАР в центре и на севере страны от бандитов», — добавил Титоренко.

Дипломат отметил, что мятежники и члены вооруженных группировок несут большие потери, поэтому отступают в строну границы с Чадом.

Ранее Минобороны объяснило поставку в ЦАР российской бронетехники. При этом МИД России сообщил, что в ЦАР направили дополнительно 300 военных инструкторов. Они будут обучать военнослужащих национальной армии республики.