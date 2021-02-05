Россия разрабатывает первый в мире ПТРК, способный сбивать беспилотники

Россия начала разработку первого в мире многоцелевого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), способного сбивать беспилотники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева.

Разработку ведет Конструкторское бюро приборостроения.

По словам Оздоева, новые ПТРК станут «многоцелевым оборонительно-штурмовым оружием», которое сможет поражать не только танки или бронетехнику, но и ранее недостижимые цели, в числе которых беспилотники.

Кроме того, для ракет нового комплекса разрабатываются уникальные для этого типа вооружений комбинированные головки самонаведения с тепловизионным и оптическим каналами, отметил индустриальный директор.

Ранее стало известно, что в России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения МиГ-41.