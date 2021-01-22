Кандидатуру Ллойда Остина утвердили на пост главы Пентагона
Антон Демидов
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Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на должность шефа Пентагона. Голосование транслировалось на сайте верхней палаты.
Как сообщается, Остин в ближайшее время будет приведен к присяге.
Отмечается, что он будет первым афроамериканцем, кто станет во главе Пентагона.
Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса разрешила Ллойду Остину занять пост министра обороны при президенте США Джо Байдене.
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