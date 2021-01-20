Горбачев заявил о необходимости продления СНВ-3

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стоит продлить. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать и будет возможно, так как избранный президент США Джозеф Байден выступал за продление во время своей предвыборной кампании.

Горбачев также сообщил, что говорил о важности ядерного разоружения в ходе встречи с Байденом в Белом доме в 2009 году.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

В настоящее время Москва и Вашингтон ведут переговоры о дальнейшей системе контроля над вооружениями.