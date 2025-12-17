На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пойманному на мошенничестве чемпиону мира продлили срок в СИЗО

Титулованному саночнику Репилову продлили срок в СИЗО
РИА Новости

Суд Центрального района города Красноярска продлил срок содержания под стражей трехкратному чемпиону мира по санному спорту Роману Репилову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей Репилова на 2 месяца 1 сутки», — сказано в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил продлить меру пресечения до 20 февраля 2026 года.

22 ноября суд Центрального района города Красноярска отправил в СИЗО на один месяц российских спортсменов-саночников Романа Репилова и Александра Перетягина.

Спортсмены подозреваются в причастности к хищению 11 миллионов рублей, выделенных из бюджета на покупку спортивных саней. Обвинение Репилову и Перетягину предъявлено по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), при этом больше никаких подробностей пока нет.

Репилов трижды в своей карьере выигрывал чемпионат мира — в 2020 и 2021 годах. Также он трехкратный призер мирового первенства 2017 года, шесть раз саночник завоевывал медали на чемпионате Европы. Также Репилов дважды выигрывал Кубок мира.

Ранее в Госдуме отказались давать привилегии за спортивные заслуги саночнику в СИЗО.

