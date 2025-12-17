На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поблагодарил бойцов СВО

Путин поблагодарил участников СВО за героизм и самоотверженность
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил участников специальной военной операции (СВО) за героизм и самоотверженность. Об этом глава государства сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Хочу еще раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность», — заявил российский лидер.

Президент также пожелал руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу Минобороны РФ новых успешно выполненных задач на благо России и ее народу, для защиты суверенитета страны.

Путин также заявил, что если Украины откажется от разговора по существу, то Россия добьется освобождения исторических земель военным путем.

До этого Путин заявлял, что командующим группировками российских войск необходимо продолжить выполнение задач СВО в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом. Президент отметил, что действия российской армии не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

Ранее Путин заявил, что армия России завоевала инициативу по всей линии СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами