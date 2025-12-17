Путин поблагодарил бойцов СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил участников специальной военной операции (СВО) за героизм и самоотверженность. Об этом глава государства сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Хочу еще раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность», — заявил российский лидер.

Президент также пожелал руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу Минобороны РФ новых успешно выполненных задач на благо России и ее народу, для защиты суверенитета страны.

Путин также заявил, что если Украины откажется от разговора по существу, то Россия добьется освобождения исторических земель военным путем.

До этого Путин заявлял, что командующим группировками российских войск необходимо продолжить выполнение задач СВО в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом. Президент отметил, что действия российской армии не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

Ранее Путин заявил, что армия России завоевала инициативу по всей линии СВО.