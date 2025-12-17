Белоусов рассказал о продвижении войск России на ореховском направлении

Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал о продвижении российских войск на ореховском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, группировка войск «Днепр» ведет бои на подступах к городу Орехов в Запорожской области.

«Группировка войск «Днепр» овладела населенным пунктом Малая Токмачка и ведет бои на подступах к городу Орехову», — сказал он.

По его словам, взятие под контроль этого населенного пункта создаст благоприятные условия для дальнейшего продвижения на северо-западе Запорожской области. Сейчас группировка «Днепр» надежно удерживает днепровскую островную зону и отражает попытки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы.

Белоусов обратил внимание, что российские войска удерживают стратегическую инициативу в зоне боевых действий и ведут наступление практически по всем направлениям.

С начала 2025 года российские войска взяли под контроль более 300 населенных пунктов и свыше шести тысяч квадратных километров территории. По словам министра, показатели текущего года на одну треть превысили прошлогодние.

Как отметил глава МО РФ, темпы продвижения трех группировок российских войск — «Запада», «Востока» и «Центра» — выросли в 1,5–2 раза по сравнению с 2024 годом. В частности, подразделениям ВС России удалось освободить Курскую область и ликвидировать важные узлы обороны украинских формирований на территории Запорожской области и в Донбассе.

Расширенное заседание коллегии министерства обороны РФ проходит 17 декабря, в том числе в нем принимает участие президент страны Владимир Путин.

Ранее Белоусов оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.