На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов рассказал о продвижении войск России на ореховском направлении

Белоусов: Вооруженные силы России ведут бои на подступах к Орехову
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал о продвижении российских войск на ореховском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, группировка войск «Днепр» ведет бои на подступах к городу Орехов в Запорожской области.

«Группировка войск «Днепр» овладела населенным пунктом Малая Токмачка и ведет бои на подступах к городу Орехову», — сказал он.

По его словам, взятие под контроль этого населенного пункта создаст благоприятные условия для дальнейшего продвижения на северо-западе Запорожской области. Сейчас группировка «Днепр» надежно удерживает днепровскую островную зону и отражает попытки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы.

Белоусов обратил внимание, что российские войска удерживают стратегическую инициативу в зоне боевых действий и ведут наступление практически по всем направлениям.

С начала 2025 года российские войска взяли под контроль более 300 населенных пунктов и свыше шести тысяч квадратных километров территории. По словам министра, показатели текущего года на одну треть превысили прошлогодние.

Как отметил глава МО РФ, темпы продвижения трех группировок российских войск — «Запада», «Востока» и «Центра» — выросли в 1,5–2 раза по сравнению с 2024 годом. В частности, подразделениям ВС России удалось освободить Курскую область и ликвидировать важные узлы обороны украинских формирований на территории Запорожской области и в Донбассе.

Расширенное заседание коллегии министерства обороны РФ проходит 17 декабря, в том числе в нем принимает участие президент страны Владимир Путин.

Ранее Белоусов оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами