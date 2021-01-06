В Иране ракету «Сармат» сочли посланием России Байдену

Иранское информационное агентство Akharin Khabar заявило, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» является посланием России к американскому лидеру Джо Байдену.

По мнению журналистов, она демонстрирует США возможности России и ее военные технологии, а целью данного изобретения является лишение противника возможности ядерного сдерживания.

В статье говорится, что это «послание» выпало на период смены администрации в Вашингтоне.

«Вряд ли следует считать случайным стечением обстоятельств или простым совпадением заявления об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат» и приход к власти новой администрации в Вашингтоне», — пишет автор.

В материале также отмечается, что Россия работает и над другими видами вооружений, в том числе над беспилотным подводным аппаратом «Посейдон», баллистической ракетой «Кинжал» и не только.

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