Трамп раскритиковал итоги голосования Сената США по оборонному бюджету

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter подверг критике итоги голосования Сената США, который принял оборонный бюджет на 2021 финансовый год.

Он отметил, что республиканский Сенат упустил возможность избавиться от раздела 230, предоставляющий неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям.

«Ничтожно», — написал американский лидер в соцсети.

Ранее Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2021 год в размере $740 млрд, несмотря на наложенное Трампом вето.

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