В РФ создадут лазерное оружие для борьбы с дронами
Заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко рассказал, что в стране создаются лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками, пишет газета «Красная звезда».
«В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника», — сообщил Криворучко.
Помимо этого, по его словам, планируется разработка единых комплексов из лазеров и огневых средств бронетанковой техники для борьбы с высокоточным оружием. Также, для противодействия беспилотникам создается радиочастотный комплекс для функционального поражения их радиоэлектронной аппаратуры.
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