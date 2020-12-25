В Иране напомнили о «суровой мести» за убийство Сулеймани

Месть за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана остается на повестке дня, заявил заместитель командующего отрядом КСИР Мохаммад Хеджази. Его слова приводит агентство Tasnim.

Ранее США уже получили «пощечины» за убийство Сулеймани, отметил замкомандира. По его словам, такими «пощечинами» стали масштабные похороны Сулеймани и ответный ракетный удар Ирана по американской военной базе Айн-аль-Асад.

При этом следующей «пощечиной» для Вашингтона должно стать изгнание американских сил из региона, считает Хеджази.

«Это всего лишь пощечины, их ждет суровая месть», – подчеркнул он.

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.

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