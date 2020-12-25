На Украине сочли «бредом» слова Зеленского о мобилизации на войну с Россией

Для граждан Украины идея войны с Россией абсурдны, слова президента страны Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации являются «пустой риторикой», заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН.

«Даже по официальным опросам на Украине ее жители плохо относятся к российским властям, но не к самим гражданам России. В этой ситуации я не представляю, как Зеленский сможет мобилизовать жителей Украины на войну с Россией», – подчеркнул эксперт.

Охрипенко добавил, что «мода на войну» на Украине уже прошла, и назвал слова главы государства «бредом».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности воевать в случае «нападения» России со стороны Крыма. Он отметил, что в таком случае будут мобилизованы все граждане: и мужчины, и женщины.

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