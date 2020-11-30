СМИ сообщили об убийстве командира КСИР в Ираке
Валерия Исполатова
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Один из высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Муслим Шахдан погиб в результате удара беспилотника. Об этом сообщает RT Arabic со ссылкой на источники в иракской разведке.
По информации издания, удар был нанесен в районе погранперехода Аль-Каим на сирийско-иракской границе. Вместе с Шахданом погибли трое его телохранителей.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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