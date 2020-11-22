США перебросили бомбардировщики на Ближний Восток

США перебросили стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress на Ближний Восток, следует из заявления Центрального командования ВС (CENTCOM).

«Экипажи B-52H Stratofortress ВВС США, прикомандированные к 5-му бомбардировочному крылу на военно-воздушной базе Майнот, штат Северная Дакота, 21 ноября выполнили в сжатые сроки дальний полет на Ближний Восток», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что переброска была сделана в целях «сдерживания агрессии и заверения партнеров и союзников США в поддержке».

Последний раз дальний бомбардировщик США находился в регионе в начале года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США спорят о военном бюджете на 2021 год

— Американские СМИ назвали российское оружие «наводящим ужас»

— Пентагон приветствует рекордное наращивание военного бюджета Великобритании