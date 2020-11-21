В Ираке восемь человек погибли при нападении боевиков ИГ*

Шесть военных и два мирных жителя погибли при нападении боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Ираке, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что атака произошла в 200 км к северу от Багдада.

Машина с гражданскими лицами подорвалась на мине, а прибывшие на помощь полицейские и участники шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» попали под обстрел боевиков.

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