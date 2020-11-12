Российские миротворцы прибыли в армянский город Горис

Колонна подразделений российской миротворческой бригады, посланных в зону нагорнокарабахского конфликта, совершила в Армении марш протяженностью больше 300 км и прибыла в город Горис, находящийся на западе республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Как рассказали в военном ведомстве, в составе колонны находились бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, которые ранее прибыли из России на аэродром Эребуни.

Ранее сообщалось, что Россия выставит 16 наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

До этого главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

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