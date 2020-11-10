Эрдоган заявил об участии Турции в контроле за перемирием в Карабахе
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Турция совместно с Россией будет осуществлять контроль за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.
Российско-турецкий наблюдательный центр будет создан в одном из районов Азербайджана, отметил Эрдоган.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Алиев заявил о совместной миротворческой миссии РФ и Турции в Карабахе
— Турция поддержала трехстороннее соглашение по Карабаху
— МИД Турции: Анкара будет участвовать в контроле за перемирием в Карабахе