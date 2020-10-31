Советник Трампа предложил ввести в Карабах миротворцев из Скандинавии

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что необходимо направить в зону конфликта в Нагорном Карабахе миротворцев из Скандинавии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в составе миротворческих сил не должны быть граждане из стран Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) или соседних государств, в том числе Турции.

По его словам, обе страны нагорнокарабахского конфликта — Азербайджан и Армения — должны принять скандинавских миротворцев.

«Мы работаем со скандинавскими правительствами над созданием миротворческих сил, которые можно было бы развернуть в регионе для соблюдения режима прекращения огня», — подчеркнул О'Брайен.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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