Террористы в Идлибе удерживают более двух тысяч человек

В Идлибской зоне деэскалации террористы насильно удерживают в местах лишения свободы более двух тысяч человек, заявил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ЦПВС, в настоящее время боевики запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» удерживают не менее 2116 человек.

В числе насильно помещенных в места лишения свободы находятся журналисты, врачи, учителя и представители духовенства, рассказал Гринкевич.

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