В Карабахе опровергли информацию о гибели министра обороны

В непризнанном Нагорном Карабахе опровергли сообщения азербайджанских СМИ о гибели министра обороны НКР Джалала Арутюняна. Об этом пишет РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента республики Ваграм Погосян заявил, что ранение у генерала нетяжелое, его жизни ничего не угрожает.

До этого глава НКР Араик Арутюнян сообщил, что назначил Микаела Арзуманяна на должность министра обороны, получившего ранение в бою.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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