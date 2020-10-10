Армения разрешит забрать убитых только с участием Красного Креста

Тела убитых в непризнанном Нагорном Карабахе можно будет забрать только с участием представителей Международного Красного Креста, заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Об этом пишет ТАСС.

По словам Ованнисяна, Армения «позволила противнику приблизиться к одной из позиций», чтобы забрать тела солдат, но «противник использовал этот шаг армянской стороны для провокаций».

Из-за этого, по его заявлению, теперь такие действия будут осуществляться только в присутствии представителей Красного Креста.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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