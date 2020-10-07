В сети появились кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показана стрельба фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» гиперзвуковой ракетой «Циркон» из Белого моря. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах с разных ракурсов продемонстрирован момент пуска, а также первые секунды полета ракеты.

Успешный запуск «Циркона» состоялся утром, ракета пролетела за 4,5 минуты 450 км и поразила заданную цель. Гиперзвуковая скорость превысила 8 Махов.

Ранее стало известно, что такими ракетами оснастят корабли и подводные лодки после государственных испытаний.

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