В сети появились кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Елизавета Мележенкова
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Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показана стрельба фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» гиперзвуковой ракетой «Циркон» из Белого моря. Об этом сообщает ТАСС.
На кадрах с разных ракурсов продемонстрирован момент пуска, а также первые секунды полета ракеты.
Успешный запуск «Циркона» состоялся утром, ракета пролетела за 4,5 минуты 450 км и поразила заданную цель. Гиперзвуковая скорость превысила 8 Махов.
Ранее стало известно, что такими ракетами оснастят корабли и подводные лодки после государственных испытаний.
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