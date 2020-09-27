Подсчитаны первые потери армии Нагорного Карабаха

Вооруженные силы непризнанного Нагорного Карабаха потеряли 16 военнослужащих, более 100 человек получили ранения. Об этом заявил заместитель командующего Армией обороны Карабаха Артур Саркисян, сообщает Sputnik Армения.

По словам командующего, вооруженные силы Азербайджана понесли серьезные потери. Армии обороны Карабаха удалось подбить около 30 азербайджанских танков и боевых машин пехоты (БМП), а также около 20 беспилотников и три вертолета, отметил Саркисян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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