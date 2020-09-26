Украинские власти не исключают вину диспетчеров в крушении Ан-26

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что версия с вину диспетчеров в крушении самолета Ан-26. Об этом сообщает телеканала «Украина 24».

Он отметил, что борт запросил посадку, однако диспетчеры ответили только через минуту из-за посадки другого борта. По его словам, при этом ответственные лица были уведомлены о том, что один из моторов самолета отказал.

«И вопрос: почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолета с курсантами, отдали приоритет именно другому борту», — подчеркнул Кучер.

Чиновник выразил мнение, что следователям стоит в первую очередь уделить внимание этой версии.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Они были госпитализированы. Один из выживших умер, а другой находится в больнице.

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