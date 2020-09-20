Россия укрепила базу в Сирии после переброски сил США

После того, как США перебросили на северо-восток Сирии бронетехнику и систему противоракетной обороны, Россия укрепила свою базу в аэропорту города Эль-Камышло. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Усиление произошло менее чем через 12 часов после переброски американской бронетехники.

Как сообщалось, американская армия меняет стратегию противостояния с российскими военными в Сирии, со стороны США были замечены новые провокации.

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