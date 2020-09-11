Второй за день «перехват» военных самолетов США у границ РФ случился над Черным морем

Российский истребитель Су-27 в пятницу, 11 сентября, поднимался в небо на «перехват» военных самолетов США над Черным морем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

По данным центра, американские военные самолеты, которые приближались к российской границе, были обнаружены над нейтральными водами Черного моря.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — сообщили в центре.

В центре рассказали, что экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал их как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. После разворота этих иностранных военных самолетов Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Как отмечается, нарушения границы России американскими самолетами допущено не было.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 11 сентября «перехватил» самолет радиотехнической разведки ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

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