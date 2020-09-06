Шойгу рассказал об имитации НАТО ракетных ударов по России

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в последнее время самолеты НАТО стали выполнять тренировочные вылеты с имитацией ракетных ударов по российской территории. Об этом сообщает RT.

Такая практика НАТО настораживает, отметил Шойгу.

Он рассказал, что раньше самолеты НАТО осуществлялись реже, и это были в основном разведывательные полеты. А сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого числа самолетов.

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