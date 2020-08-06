СМИ сообщают об обстреле американской базы в Сирии

Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету Al-Watan.

По данным СМИ, неизвестные обстреляли базу США в городе аш-Шаддади на северо-востоке Сирии.

Данные об ущербе или пострадавших не приводятся.