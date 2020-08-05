Помпео: РФ и США достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о переговорах по контролю над вооружениями между Россией и США. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что стороны в данном вопросе достигли определенного прогресса.

«Мы с россиянами достигли прогресса, у нас были две хорошие встречи», — сказал Помпео.

Госсекретарь также добавил, что американские власти ожидают в ближайшем будущем повторные контакты сторон по данной теме.

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