Почти 70 российских военнослужащих вылечились от COVID-19 за сутки

Почти 9,3 тыс. военнослужащих вылечились от коронавируса в РФ, в том числе 69 за последние сутки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 69 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ нарастающим итогом увеличилась до 9 295 человек», — заявили в министерстве.

По последним данным, в России в настоящее время лечение от COVID-19 проходят 1 032 военнослужащих, 134 курсанта военных вузов и 125 гражданских специалистов Вооруженных сил.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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