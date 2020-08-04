Трамп заявил, что не получал информацию о поставках оружия от России Талибану*

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не получал информацию о предполагаемом «сговоре» России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) и о якобы поставках Москвы оружия талибам. Об этом он сказал в интервью порталу AXIOS.

По его словам, данная информация никогда не приходила ему на стол.

«Разведка считает, что этого [«сговора»] не было. Если бы мне на стол такая информация поступила, я бы что-нибудь с ней сделал», — подчеркнул американский лидер.

Он также отметил, что не был осведомлен о том, что РФ якобы поставляла талибам оружие и деньги.

«Ну, мы тоже поставляли оружие, когда они воевали с Россией… Россия раньше называлась Советский Союз, и из-за Афганистана разорилась и стала Россией», — пояснил президент.

Он отметил, что в настоящее время Россия меньше всего хочет активно участвовать в делах Афганистана.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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