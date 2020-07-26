Более 100 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции вылечились 109 российских военных, сообщается в бюллетене Министерства обороны России.

Общее число переболевших составляет 8645 человек, указано в бюллетене.

На данный момент положительный результат теста на коронавирус нового типа выявлен у 1133 служащих в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях. Среди военнослужащих, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования – 192 человека.

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