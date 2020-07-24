Израильские вертолеты атаковали цели на юге Сирии в ответ на обстрел Голан
Израильская авиация атаковала позиции сирийской армии на юге страны, после того как с ее территории произошел артиллерийский обстрел Голанских высот, сообщает со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.
«Несколько минут назад ударные вертолеты израильской армии нанесли удары по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооруженным силам», — говорится в сообщении.
Ранее армия САР нанесла удар по Голанским высотам, которые контролируются Иерусалимом.
В апреле 2019 года американский лидер Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые раньше принадлежали Сирии, но были оккупированы.
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